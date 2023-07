Die 24 ORE-Gruppe fördert Kultur für Entwicklung, indem sie die italienische Kulturhauptstadt 2023 als Medienpartner unterstützt

Bergamo, Italien und Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Die 24 ORE-Gruppe,

eines der führenden Multimedia-Unternehmen in Italien und Europa im Bereich

wirtschaftlicher, finanzieller, regulatorischer und kultureller Informationen,

hat sich stets für die Kulturförderung als zentrales Element für den sozialen

Zusammenhalt, die Schaffung von Kompetenzen, die Beschäftigung und die soziale

und wirtschaftliche Entwicklung des Landes eingesetzt. Dieses Engagement

demonstriert sie nun durch ihre Unterstützung der italienischen Kulturhauptstadt

2023, Bergamo Brescia, als Medienpartner der Veranstaltung.



Bergamo und Brescia sind zwei Städte, die beschlossen haben, sich zu einer

einzigen Kulturhauptstadt Italiens zusammenzutun, gestärkt durch einen

außergewöhnlichen Aufschwung nach der Pandemie. Zwei Gebiete, die Hüter von

Traditionen und Innovationen, Unternehmergeist sowie einem Kulturerbe von

einzigartiger Bedeutung sind. Sie beherbergen mehr als zwei Millionen Einwohner

und sind ein führendes Fertigungsgebiet in Europa sowie ein Maßstab für die

Kulturwirtschaft Italiens. Der Studie "Io Sono Cultura 2022" ( Ich bin Kultur

2022 ) von der Fondazione Symbola und Unioncamere (Oktober 2022) zufolge bilden

Bergamo und Brescia zusammen das viertwichtigste italienische Kulturzentrum in

puncto Mehrwert (3,2 Milliarden Euro) und Beschäftigung (55.000 Menschen

arbeiten in diesem Sektor).