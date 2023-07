Lebenswertes Westmecklenburg / Regionalmarketingverein wirbt mit neuem Logo und Netzauftritt für die Schönheit der Region (FOTO)

Schwerin (ots) - Eine beeindruckende Seen- und Küstenlandschaft trifft in

Westmecklenburg auf pulsierende Städte, aufstrebende Vorzeigeunternehmen

verschiedener Branchen und optimale Rahmenbedingungen für Familien. Der

Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V., der für die Region das

Standortmarketing organisiert, hat sich mit neuem Logo ein emotionaleres

Erscheinungsbild verpasst und präsentiert auf seiner neuen Website

http://www.westmecklenburg.de die Region als attraktiven Lebensraum. Das Ziel:

Fach- und Führungskräfte zu überzeugen, ihren Lebensmittelpunkt nach

Westmecklenburg zu verlegen.



Das neue Logo: Maritim, kraftvoll und mit hohem Wiedererkennungswert





Die vielen Gewässer, Flüsse, klaren Seen und die raue Ostseeküste prägen nichtnur die Natur, sondern auch das Lebensgefühl der Menschen in Westmecklenburg.Wer Freizeitaktivitäten am, im und auf dem Wasser liebt und schon immer davongeträumt hat, am Meer oder in einem Haus am See zu wohnen, der findet inWestmecklenburg erfüllenden Freiraum. Wasser steht für diese Region wie fürkeine andere - und das soll auch das überarbeitete Logo desRegionalmarketingvereins verdeutlichen. Martin Kopp, Vorstandsvorsitzender desVereins und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordwestmecklenburgerklärt: "Das Logo transportiert symbolisch den Lebenswert der Region aufmoderne und zielgruppengerechte Art und Weise." Farblich orientiert sich dasneue Logo an der Dachmarke "MV tut gut" genauso wie an typischen Assoziationen,die Menschen mit Westmecklenburg verbinden: So steht das Blau für die Gewässerin der Region, das Grün wiederum für die Wälder und Wiesenlandschaften.Überarbeitete Website zeigt Westmecklenburg als SehnsuchtsortSeit Jahresbeginn arbeitete der Regionalmarketingverein zudem am Relaunch seinerHomepage, um die Region prägnanter zu vermarkten und ihren Lebenswert stärker zubetonen. Nicht nur das Logo und die Unternehmensfarben des Vereins haben sichgeändert, auch die Inhalte, mit denen geworben wird, sind vielfältiger geworden.So zeigt die Homepage, was das Leben am Meer, in der Stadt oder auf dem Land inWestmecklenburg ausmacht: Besucher können z. B. nachlesen, welcheVeranstaltungen regelmäßig an der Küste stattfinden, wie die Miet- undImmobilienpreise vor Ort sind oder welche bekannten Hofläden es auf dem Landgibt. Auch die aktuelle Fachkräftekampagne "Westmecklenburg - Raum zum Leben",die der Verein als Träger organisiert, wird auf einer anschaulichen Landingpagepräsentiert.Größere Themenvielfalt, moderneres ErscheinungsbildBesonders wichtig: Seitenbesucher erfahren auf http://www.westmecklenburg.de ,welche Top-Arbeitgeber in Westmecklenburg angesiedelt sind und was es beim"Onboarding" in Westmecklenburg zu beachten gibt. Dabei arbeitet der Verein mitbeeindruckenden Bildern der Region und ansprechenden Texten, die aus der Federvon Mitarbeitern stammen, die selbst begeisterte Rückkehrer und Zuzügler sind.Angesprochen werden sollen v.a. umzugswillige Fach- und Führungskräfte ab 30Jahren. Egal, ob sich diese "Möchtemecklenburger" über das hiesige Kitasystem,kulturelle Highlights, Studien- und Freizeitmöglichkeiten oder dasGesundheitswesen in Westmecklenburg informieren möchten, finden sie aufhttp://www.westmecklenburg.de die passenden Informationen, Ansprechpartner undAnsprechpartnerinnen. Auch wer ein Unternehmen gründen, eine Lehrstelle findenoder einfach wissen möchte, auf welche Netzwerke man in der Region zurückgreifenkann, wird hier fündig. Denn das Ziel des Regionalmarketingvereins ist es,seinen Internetauftritt deutlicher in Richtung Endkundenkommunikationauszurichten und die Lebensvielfalt und -qualität in Westmecklenburg abzubilden.Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Der Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V. kümmert sich seit1999 um das Standortmarketing Westmecklenburgs und vermarktet im Bündnis mitlokalen Unternehmen und Netzwerken Westmecklenburg als Region zum Leben undArbeiten. Derzeit hat der Verein über 80 Mitglieder, die sich aus Unternehmen,Kommunen, Vereinen und engagierten Privatpersonen aus Westmecklenburgzusammensetzen. Unterstützung erhält der Verein auch von der LandeshauptstadtSchwerin, dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem LandkreisLudwigslust-Parchim. Die derzeitige Kampagne "Westmecklenburg - Raum zum Leben"wird außerdem anteilig vom Land Mecklenburg-Vorpommern für die Dauer von einemJahr aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.Pressekontakt:Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Ulrike Friedrich | Marketing und PR-ManagerinPuschkinstr. 44 | Altes Rathaus | 19055 Schwerin0385/7788723 | mailto:friedrich@westmecklenburg.de |http://www.westmecklenburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168023/5560959OTS: Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.