Strukturwandel beim Einkaufen - der Einzelhandel erfindet sich neu

Berlin (ots) - Differenzierte Bewertung von Einzelhandelsimmobilien nötig -

HypZert stellt neue Studie vor



Der Transformationsdruck auf den Einzelhandelssektor ist hoch wie nie: Die

Corona-Pandemie wirkte als ein Trendbeschleuniger für ein verändertes

Konsumverhalten. Ein beschleunigter Lebensstil, Shoppen übers Smartphone, aber

auch eine alternde Gesellschaft und Fortzüge aus den Metropolen in deren

Speckgürtel verändern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und damit auch

die Vorstellungen von dem, was eine Stadt ausmacht. So wie sich dadurch die

Konzepte und Standorte des Einzelhandels verändern, verändert der Einzelhandel

seine Ansprüche an die Immobilie und ihre Lage.



Die aktuelle Studie "Bewertung von Einzelhandelsimmobilien" der HypZert

Fachgruppe "Einzelhandel" bietet für Immobiliensachverständige eine vollständige

Aktualisierung der bewährten Datenblätter zu verschiedenen Betriebstypen mit

aktuellen Immobilien- und Marktdaten, insbesondere vor dem Hintergrund der

mittlerweile nahezu vollständig zurückgenommenen Einschränkungen aufgrund der

Corona-Pandemie, der deutlich gestiegenen Baukosten, der Zinswende sowie der

Novelle der BelWertV vom Oktober 2022.