ExpressVPN Aircove Erster Wi-Fi 6-Router mit integriertem VPN-Schutz startet in Deutschland (FOTO)

Road Town, Britische Jungferninseln (ots) - ExpressVPN

(https://www.expressvpn.com/de) , Experte für Datenschutz und Privatsphäre,

kündigt die Einführung des VPN-Routers "Aircove" in Deutschland an. Nach dem

Start in den USA im vergangen Jahr ist das erste Hardwareprodukt des

Unternehmens inklusive neuer Funktionen nun auch in Europa verfügbar.



Aircove ist der einzige Wi-Fi 6-Router, der standardmäßig mit einem integrierten

VPN ausgestattet ist und dank optimal aufeinander abgestimmter Hard- und

Software einen umfassenden und unkomplizierten VPN-Schutz aller in einem

Haushalt befindlichen Geräte bietet. Neben smarten Fernsehgeräten oder

Smartphones zählen dazu auch solche Devices, die normalerweise nicht mit einem

VPN kompatibel sind - in Zeiten von Smart Home und IoT ein Rundumschutz für die

ganze Familie.