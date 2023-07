Nasuni stellt neue Plattformfunktionen vor und arbeitet mit Microsoft Sentinel zusammen, um Unternehmen den Schutz ihrer Dateidaten vor Cyber-Bedrohungen zu erleichtern

Neue Funktionen und eine Integration mit Microsoft Sentinel, um die gezielte Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen zu beschleunigen

BOSTON, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von File Data Services, kündigte heute neue gezielte Wiederherstellungsfunktionen für den Nasuni Ransomware Protection -Service an, um die Analysezeeit zu reduzieren und den Wiederherstellungsprozess zu optimieren. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Integration mit Microsoft Sentinel an, welche die Cloud-native Ransomware-Wiederherstellungslösung von Nasuni mit der SIEM-Plattform (Security Information and Event Management) von Microsoft kombiniert.