Hamburg (ots) -



- 11 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser können Sonnenstrom produzieren

- Trotz Rekord-Zubau bei Photovoltaik, Heimspeichern und Wärmepumpen: Potenzial

für grüne Technologien bisher kaum ausgeschöpft

- Prosumer-Index steigt um 2,1 Punkte auf 11,6 von 100 Punkten



Je nach Entwicklung der Energiepreise könnten Deutschlands

Eigenheimbesitzer*innen innerhalb von 20 Jahren zwischen 322 und 566 Milliarden

Euro Energiekosten sparen, wenn sie von fossilen auf erneuerbare Energien

umsteigen. Das geht aus dem neuen Prosumer-Report 2023 hervor, den LichtBlick

heute in Hamburg vorgestellt hat. Der auf Datenanalysen von EUPD Research

beruhende Report untersucht den Stand der Energiewende im Eigenheim und das

Prosumer-Potenzial.





Prosumer sind Produzent*innen (PROducer) und Konsument*innen (conSUMER) vonSolarstrom. Sie erzeugen einen Großteil ihres Energiebedarfs selbst. Die Dächervon 11 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland eignen sich für denwirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaik (PV). Diese Eigenheime bilden dasProsumer-Potenzial.Sieben grüne SchlüsseltechnologienDer Report untersucht sieben Schlüsseltechnologien für die Energiewende imEigenheim. Am weitesten verbreitet sind bisher PV-Anlagen, 18 Prozent bzw. 2Millionen aller 11 Millionen solarfähigen Eigenheime produzieren bereitsSonnenstrom (Stand Ende 2022). Strombetriebene Wärmepumpen kommen in 10 Prozentder solarfähigen Eigenheime zum Einsatz. Weitere Technologien sind Wallboxen (11Prozent), Heimspeicher (6 Prozent), Energiemanagementsysteme (6 Prozent) undElektroautos (5 Prozent). Die gute Nachricht ist: Der Zubau hat sich 2022 beiallen Technologien beschleunigt.Das größte Sorgenkind ist bisher der Smart-Meter-Ausbau. Lediglich ein Prozentder solarfähigen Eigenheime ist mit einem intelligenten Messsystem ausgerüstet.Echte Smart Meter sind die entscheidende Schnittstelle, um das Prosumer-Hausintelligent mit dem Stromnetz zu verbinden.Der für den Report entwickelte Prosumer-Index gewichtet die Technologien undvergleicht ihre aktuelle Verbreitung mit ihrem Potenzial. Der Prosumer-Indexstieg gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Punkte auf 11,6 von 100 möglichen Punkten.100 Punkte wären gleichbedeutend mit einer Vollausstattung aller 11 Millionensolarfähigen Eigenheime mit allen sieben Prosumer-Technologien."Die hohen Energiepreise beschleunigen die Energiewende im Eigenheim. Wirerleben einen Rekordzubau bei Solaranlagen, Wärmepumpen und Heimspeichern. UnserReport zeigt aber auch: Das Prosumer-Potenzial wird bisher kaum ausgeschöpft.