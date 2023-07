Falkensteiner Park Resort Lake Garda - Neues 5-Sterne Hotel und Premium Living Apartments in Salò

Wien/Mailand (ots) - Gemeinsam mit Architekt Matteo Thun entsteht das

Falkensteiner Park Resort Lake Garda am Südwestufer des Gardasees



Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt ihre Expansion in Italien

fort und präsentiert ihre Projektpläne für das neue Falkensteiner Park Resort

Lake Garda in Salò. Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design

zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Das innovative Projekt am Ufer

des Gardasees, wird eingebettet in einen botanischen Park, designt von

Star-Landschaftsarchitekt João Nunes von PROAP. Das Resort umfasst ein

5-Sterne-Hotel, das Teil der Falkensteiner Premium Collection wird, sowie 170

Premium Living Apartments. Die Eröffnung erfolgt in zwei Phasen ab 2025. Die

Gesamtinvestition beträgt 140 Millionen Euro.



Die Erstpräsentation des Falkensteiner Park Resort Lake Garda fand in Mailand in

Anwesenheit von Otmar Michaeler, CEO der FMTG, Erich Falkensteiner, Vorsitzender

des Aufsichtsrats der FMTG sowie Matteo Thun, Gründer und Art Director von

Matteo Thun and Partners und Landschaftsarchitekt João Nunes von PROAP, statt.