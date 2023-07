Besser erging es mit Pinterest einem Nasdaq-Wert, wie ein vorbörsliches Plus von 3,5 Prozent zeigt. Hier half eine Hochstufung auf "Outperform" durch das Analysehaus Evercore ISI. Analyst Mark Mahaney begründete dies mit stabilisierten Werbeausgaben und der Strategie des neuen Konzernchefs Bill Ready. Durch diese Einflüsse sieht er das Social-Media-Unternehmen am Wendepunkt. Er verwies auch auf eine vernünftige Bewertung.

Auch bei Morgan Stanley war das Fazit der Anleger verhalten nach zuletzt guten Branchenzahlen, wie sie etwa von JPMorgan gekommen waren. Bei Morgan Stanley sei das Kerngeschäft ins Stocken geraten, hieß es am Markt. Dies habe die Erträge der US-Bank gehemmt und so sei das Ergebnis hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Das Fazit der Anleger von den neuesten Resultaten der US-Banken war durchwachsen: Die Titel der Bank of America pendelten vorbörslich mit einem Prozent ins Minus, während jene von Morgan Stanley knapp um 0,1 Prozent zulegten. Bei der Bank of America hieß es, das Kerngeschäft des Wall-Street-Instituts habe den Gewinn im zweiten Quartal angetrieben und die Erwartungen übertroffen. Stützen konnte dies den Kurs aber nicht mehr.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenauftakt mangelt es den US-Aktienmärkten am Dienstag zunächst an neuen Kurstreibern. Weitere Resultate aus dem Bankensektor, die von der Bank of America und Morgan Stanley kamen, konnten dem Dow Jones Industrial vorbörslich keine klaren Impulse geben. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex eine Stunde vor dem Börsenstart mit 34 575 Punkten hauchdünn im Minus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer