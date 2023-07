Arc XP wurde von IDC MarketScape als wichtiger Akteur für Full-Stack-Content-Management-Systeme und für Hybrid Headless Content Management Systems benannt

„Wir sind unglaublich stolz darauf, von IDC MarketScape als wichtiger Akteur im Bereich Content-Management sowohl für Full-Stack CMS als auch für hybrid und headless CMSs anerkannt zu werden", sagte Miki King, Präsident von Arc XP. „Wir glauben, dass diese Anerkennung die Flexibilität der Arc XP-Plattform zeigt, um eine vielfältige Palette von Content-Management- und digitalen Erfahrungsanforderungen zu erfüllen. Wichtig ist, dass es ein Beispiel für unser Engagement ist, umfassende digitale Lösungen zu liefern, die die Fähigkeit unserer Kunden, ihre Wachstums- und Geschäftstransformationsziele zu erreichen, beschleunigen".

Zu den wichtigsten Stärken von Arc XP im Bereich Full-Stack Content Management Systeme, die von IDC MarketScape genannt wurden, gehören:

Arc XP bietet fortschrittliche Workflow-Funktionen für Content-Produzenten mit hohem Volumen.

Arc XP unterstützt Themen zur Konfiguration des Stils auf Designebene, um den Bedarf an benutzerdefinierten Blöcken zu reduzieren. Custom CSS Stile können die Themenblöcke bei Bedarf überschreiben.

Arc XP unterstützt Websites und mobile Anwendungen mit einer erweiterbaren, sicheren und personalisierten Abonnement-Paywall, um die Anzeige von Inhalten zu kontrollieren. Geplante virtuelle Kanäle können Inhalte monetarisieren und Videostreams in Kategorien organisieren.

IDC MarketScape nannte Arc XP die wichtigsten Stärken für hybride und headless CMSs erneut:

Arc XP unterstützt Themen zur Konfiguration des Stils auf Designebene, um den Bedarf an benutzerdefinierten Blöcken zu reduzieren. Custom CSS Stile können die Themenblöcke bei Bedarf überschreiben. Die Veröffentlichungsaufgabe generiert sowohl eine eindeutige ID als auch eine URL für die Verwendung in einer Headless-Konfiguration.

Arc XP bietet eine eigenständige Frontend-Umgebung, die von der CMS Basis entkoppelt wird. Die Auslieferungsebene kann in andere Backend-CMS integriert werden und von der großen Anzahl an nativen Content-Blöcken innerhalb von Arc XP profitieren.

„Da sich die Bedürfnisse eines Unternehmens, seine digitale Präsenz zu unterstützen, entwickeln sich die Anforderungen an das, was ein modernes CMS liefert, über die Grunderwartungen wie Benutzerfreundlichkeit und moderne Entwicklererlebnisse hinaus", sagte Matt Monahan,Chief Technology Officer von Arc XP. „Ich glaube, dass unsere Aufnahme in sowohl den Full-Stack als auch den Hybrid Headless CMS IDC MarketScape-Berichten unsere Hingabe widerspiegelt, unseren Kunden die effizienteste und flexibelste Lösung für ihre vielfältigen und sich entwickelnden Anforderungen zu bieten.".