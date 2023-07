Legible nimmt die Brancheninnovatoren Michael und David Uslan, Executive Producer von Batman, als Berater unter Vertrag

Die Uslans, die für ihre Beiträge zur Unterhaltungs- und Verlagsbranche bekannt sind, verfügen über ein unschätzbares Fachwissen, welche die strategische Ausrichtung von Legible als weltweit erste browserbasierte eReading-Plattform, die dank verbesserter Inhalte, strategischer Partnerschaften und Markenexpansion ein modernes multimediales Leseerlebnis bietet, erheblich voranbringen wird. Ihr Input und kreatives Verständnis werden Legible im Rahmen seiner vor kurzem angekündigten Partnerschaft mit Kartoon Studios bei der Ausarbeitung völlig neuer „Stan Lee“-Geschichten maßgeblich unterstützen.

David Uslan meint dazu: „Mit der von Legible entwickelten Technologie kann das Online-Lesen von Comicbüchern durch die Einbindung von Animation, Musik/Ton und Videos zu einem völlig neuen Erlebnis werden. Mit seinen gut durchdachten, überzeugenden Multimedia-Comic-Einbindungen verleiht Legible klassischen Sujets neue Strahlkraft und kann damit neue Leser in seinen Bann ziehen – und die Technologie ist noch dazu skalierbar und kann auf jedem beliebigen Gerät überall auf der Welt genutzt werden.“

Michael Uslan fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, nicht nur Comics zum Leben zu erwecken, sondern die kreative Technologie von Legible auch für konventionelle eBooks zu nutzen und damit Leser sowie Verlagshäuser in aller Welt zu erreichen.“

Die Uslans haben eine enge Verbindung zum Erbe von Stan Lee, dem legendären „Schöpfer“ von Spiderman und anderen Superhelden aus dem Marvel-Universum, und sind als Berater der Kartoon Studios (NYSE American: TOON) mit ihrem „Stan Lee Universe“ und „Comic-Con Museum“ tätig. Michael and David Uslan verband mit Stan Lee eine 50-jährige enge Freundschaft und Geschäftsbeziehung. Sie betrachten ihn noch heute als ihren Mentor und ihre Inspirationsquelle. Erst vor kurzem kuratierten sie mit „Excelsior! The Life and Legacy of Stan Lee“ die weltweit erste Ausstellung über Lee, seine Mitstreiter und deren fantastische Arbeiten.