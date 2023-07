Sopra Steria integriert generative KI-Tools in Entwicklungsplattform

Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria, eine führende europäische Management- undTechnologieberatung, baut seine KI-Aktivitäten aus und investiert verstärkt ingenerative KI. Die Gruppe wird sämtliche KI-Tools konzernweit in einer zentralenPlattform mit dem Namen Ingine zusammenführen.Generative KI wird Produktivität und Performance von Unternehmen undöffentlichen Verwaltungen massiv steigern. Sopra Steria trägt diesemParadigmenwechsel Rechnung und baut auf seiner vorhandenen KI-Expertise auf. DieInvestitionen in Künstliche Intelligenz werden durch ein interdisziplinäresProgramm koordiniert. Mit dem Programm wird Sopra Steria die Einführung von KIim Unternehmen fördern und Kunden bei der Entwicklung zuverlässiger Lösungenunterstützen.Die Investitionen zielen auf die folgenden Prioritäten ab:- Rasche Integration von KI-Technologien im gesamtenSoftware-Engineering-Geschäft. Softwareentwicklung und -wartung werdendeutlich optimiert.- Einrichtung eines europäischen Kompetenzzentrums. KI-Expertinnen undKI-Experten aller Standorte bündeln und erweitern das gruppenweitesKI-Know-how.- Unterstützung der Kunden von Sopra Steria bei der Implementierung undEinführung generativer KI in ihren Prozessen.- Zusammenarbeit und Co-Creation mit den Partnern von Sopra Steria. Es gehtdarum, die besten technologischen Lösungen zu implementieren, gemeinsam zuforschen sowie klassische KI und generative KI zu kombinieren.- Vorbereitung und Überprüfung der für die Implementierung von KI-Lösungenerforderlichen ethischen Standards und Vorschriften.Steigerung der Produktivität und Verbesserung der kollaborativen ArbeitSopra Steria bündelt sämtliche KI-bezogenen Methoden und Werkzeuge in derSoftware-Engineering-Plattform Ingine. Diese erweiterte Plattform umfasst allekollaborativen Software-, Codegenerierungs- und Testtools. Ziel ist, dieProduktivität zu steigern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und dieQualität entwickelter Softwarelösungen zu verbessern. Ingine ist bereits füralle 10.000 Entwicklerinnen und Entwickler der Sopra Steria Gruppe weltweitverfügbar. Mittelfristig werden sämtliche Mitarbeitenden der Gruppe Zugriffbekommen."KI ist eine Schlüsselkomponente unserer Branche und seit mehr als fünf Jahrenein integraler Bestandteil unserer Lösungen", sagt Mohamed Sijelmassi, ChiefTechnology Officer bei Sopra Steria. "Die jüngste Beschleunigung auf dem GebietKI hat uns dazu veranlasst, unsere bestehenden Aktivitäten zu bündeln und unsereTools und Methoden auf einer zentralen Plattform zusammenzufassen. Ingine isteine hochgradig skalierbare Plattform. Sie ermöglicht unseren Teams - zusätzlichzu unseren 4.000 Daten- und KI-Expertinnen und -Experten - KI vollständig in dieArbeit zu integrieren, so dass wir unsere Produktivität steigern und schnellereErgebnisse für unsere Kunden liefern können."Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mitanerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services undSoftwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitaleTransformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zuerzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die großeUnternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar aufGrundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eineskollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunktseines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und einepositive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden inrund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet- ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Websitehttp://www.soprasteria.com .Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.comPER Agency:Alexander HeinTel:+49(0)40 253185-148E-Mail: mailto:alexander.hein@per-agency.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50272/5561195OTS: Sopra Steria SE

