Asendia, das Joint Venture aus La Poste und Schweizerischer Post, gibt den Launch seiner neuen, speziell auf internationale Onlinehändler zugeschnittenen Lösung für den Versand in die Schweiz bekannt (FOTO)

Troisdorf (ots) - ASENDIA launcht neue E-Commerce Versandlösung für die Schweiz



- Rundum-sorglos-Paket: In enger Partnerschaft mit der Schweizerischen Post

bietet Asendia ab sofort eine neue Logistiklösung für den Versand in die

Schweiz an

- Internationale Onlinehändler haben es nun noch leichter, das Potenzial des

Schweizer E-Commerce Marktes zu erschließen

- Alles aus einer Hand: Flexible Zustellung, Retouren, Zollabwicklung,

Rückerstattungen



