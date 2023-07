Erfolgreiches Umweltmanagement Eckes-Granini Deutschland erneut nach EMAS zertifiziert (FOTO)

Nieder-Olm (ots) - Eckes-Granini Deutschland hat erfolgreich das

Revalidierungsaudit für das international anerkannte Umweltmanagementsystem "Eco

Management and Audit Scheme" (EMAS) bestanden. Damit erhält das Unternehmen

bereits zum 10. Mal in Folge diese renommierte Zertifizierung. EMAS gilt als das

anspruchsvollste Umweltmanagementsystem weltweit und unterstreicht das hohe

Umweltschutzniveau sowie die erfolgreiche Integration von Nachhaltigkeit in das

Unternehmen. Eckes-Granini Deutschland gehört zu den wenigen Unternehmen in der

Lebensmittelbranche, die sich nach EMAS auditieren lassen.



Seit 1996 arbeitet Eckes-Granini Deutschland nach EMAS, um das Handeln und die

Maßnahmen zum Umweltschutz transparent und überprüfbar zu machen. EMAS bietet

Organisationen aus allen Branchen eine einheitliche Grundlage für

kontinuierliche Verbesserungen in Umweltmanagement und Umweltleistung. Als

Teilnahmebedingung überprüft Eckes-Granini Deutschland seine Tätigkeiten,

Produkte und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen, verbessert

diese kontinuierlich und veröffentlicht den aktuellen Status in einem Turnus von

drei Jahren in einer Umwelterklärung.