EverWind kauft und entwickelt drei Windparks in Nova Scotia mit RES als Entwicklungspartner

HALIFAX, NS, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ -- EverWind Fuels („EverWind"), Kanadas fortschrittlichstes Großprojekt für grünen Wasserstoff, gab den Kauf von drei Windparkentwicklungsprojekten bekannt: Windy Ridge und in Partnerschaft mit Membertou, Bear Lake und Kmtnuk (zusammen die „Windparks"), die zusammen etwa 530 MW umfassen. Die Windparks stellen eine private Investition in neue, saubere, erneuerbare Energieerzeugung in Nova Scotia dar und unterstützen Phase 1 des grünen Wasserstoff- und Ammoniakprojekts von EverWind.

Die wichtigsten Highlights der Windparkentwicklung:

1 Milliarde Dollar als private Investitionen zur Bereitstellung zusätzlicher erneuerbarer Energie in Nova Scotia für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak durch EverWind

als private Investitionen zur Bereitstellung zusätzlicher erneuerbarer Energie in für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak durch EverWind Schaffung von Arbeitsplätzen mit rund 650 Stellen im Baugewerbe und 30 Vollzeitstellen in Nova Scotia allein durch Windparks

mit rund 650 Stellen im Baugewerbe und 30 Vollzeitstellen in allein durch Windparks Unterstützt den Renewable Energy Standard zu 80 % in Nova Scotia bis zum Jahr 2030

in bis zum Jahr 2030 Neue Stromerzeugungskapazität zusätzlich zur jüngsten Rate Base Procurement (RBP) der Provinz Nova Scotia

zusätzlich zur jüngsten Rate Base Procurement (RBP) der Provinz Nova Scotia Das System profitiert von EverWind als flexiblem Stromnutzer zur Unterstützung des Stromnetzes und der Energiewende in Nova Scotia 1

von EverWind als flexiblem Stromnutzer zur Unterstützung des Stromnetzes und der Energiewende in Ermöglicht die Entwicklung der Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak von EverWind, die Kanadas führende grüne Wasserstoffwirtschaft erschließt

„Der globale Kampf gegen den Klimawandel erfordert, dass wir zusammenarbeiten, um langfristige Investitionen in saubere, erneuerbare Energien über die Ziellinie zu bringen", so Trent Vichie, CEO von EverWind. „Diese Investition hilft Nova Scotia, den Übergang zu sauberer Energie schneller und kostengünstiger zu schaffen. Der Strom, der in diesen drei neuen Anlagen erzeugt wird, stellt außerdem sicher, dass EverWinds grüner Wasserstoff und Ammoniak die strengsten internationalen Standards für grüne Brennstoffe erfüllen, einschließlich der europäischen Kriterien für erneuerbare Brenn- und Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO). Das ist ein Gewinn für unser Projekt, ein Gewinn für die Provinz und letztendlich ein Gewinn für den Planeten."