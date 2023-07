JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach strategischen Aussagen für die Zeit bis 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die neuen Zielvorgaben deckten sich mit den niedrigeren Erwartungen des Marktes, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die neuen Prognosen des Bremsenherstellers spiegelten die Einflussfaktoren Corona-Pandemie, Inflation und die Situation der hochprofitablen Aktivitäten in China und Russland wider./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 08:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 08:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 65,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m