FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) unterstützt die Forderung nach einer Arbeitsweise mit Siesta bei großer Hitze. "Natürlich müssen wir vor allem die Beschäftigten schützen, die bei dieser Gluthitze draußen unter freiem Himmel arbeiten müssen", sagte der Bundesvorsitzende der IG BAU, Robert Feiger, am Dienstag laut einer Mitteilung.

Die Amtsärzte hätten mit ihrem Vorstoß nach einer verlängerten Mittagspause, angelehnt an die Siesta, "vollkommen Recht". Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes hatte zuvor zu so einer Arbeitsweise geraten. "Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten", sagte Verbandschef Johannes Nießen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).