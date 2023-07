ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach der Nicht-Verlängerung des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Vorgehen seines Landes gegen die massive internationale Kritik verteidigt. In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan beschwerte Lawrow sich einmal mehr über angeblich nicht erfüllte russische Forderungen in Bezug auf eigene Exporte, wie das Außenministerium in Moskau am Dienstag mitteilte. Von türkischer Seite gab es zunächst keine Details zum Gesprächsinhalt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Montag angekündigt, Russlands Präsidenten Wladimir Putin umstimmen zu wollen. Die Türkei war neben den Vereinten Nationen Vermittler des Getreideabkommens zwischen Russland und der von Moskau angegriffenen Ukraine.