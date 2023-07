Seite 2 ► Seite 1 von 4

Neuss (ots) - Soziale Medien wie YouTube, Instagram, TikTok und Co. haben sichlängst zu äußerst effektiven Marketingtools für Unternehmen entwickelt.Insbesondere Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Marken nutzen diese Plattformenschon seit geraumer Zeit erfolgreich, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.Doch bleibt die Frage: Lassen sich mit unterhaltsamen Videoclips undmeinungsstarken InfluencerInnen auch hochwertige Produkte aus der Möbelbrancheverkaufen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, führte dieKommunikationsagentur Blue Moon auf Deutschlands größten Möbel- undEinrichtungsmesse, der iMM Cologne, eine stichprobenhafte Umfrage bei namhaftenUnternehmen durch. Eine wichtige Erkenntnis: Auch in der Möbelbranche ist dieBedeutung von Social Media für eine erfolgreiche Marketingstrategie angekommen -allerdings ist die Professionalität im Umgang mit den Plattformen noch starkausbaufähig. Alle detaillierten Ergebnisse der Befragung stehen ab sofort ineinem aktuellen White Paper zum Download zur Verfügung.Social Media ist ein unerlässlicher Bestandteil des Marketing-Mix - für diemeisten Unternehmen ist das längst keine Frage mehr, sondern Fakt. Kaum einanderes Marketing-Tool ermöglicht eine so gezielte Ansprache von KundInnen undBusinesspartnerInnen. Hersteller nutzen Plattformen wie TikTok, Instagram,LinkedIn oder YouTube heute nicht mehr nur als Bühne für eineaufmerksamkeitsstarke Markenpräsentation - auch Aspekte wie Employer Brandingund Kundenservice treten immer stärker in den Fokus. Doch wie steht es um dieBedeutung von Social Media bei innovativen Interior Designern, Wohnaccessoires,Wohnraummöbeln, Textilien und kompletten Wohnphilosophien aus? DieKommunikationsexpertInnen von Blue Moon fühlten mehrere bekannte Unternehmen derMöbelbranche diesbezüglich auf den Zahn: Die angeführten Fragen der großenMöbel-Umfrage 2023 liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, welchen Stellenwertdie Sozialen Medien in diesem Branchenfeld einnehmen, welche Kanäle und Themenim Fokus stehen, wie hoch die Budgets sind - und in welchen Bereichen der SocialMedia Strategie noch deutlich Luft nach oben ist.Bedeutungspotenzial von Social Media wird teilweise noch unterschätztEine überraschende Erkenntnis der Befragung ergab sich gleich zu Beginn: Bei derFrage "Welche Bedeutung hat Social Media aktuell für Ihr Unternehmen?" teilensich die Antworten "hoch" und "sehr hoch" mit jeweils über 30 Prozent die erstenzwei Plätze - jedoch schätzten noch immerhin circa 10 Prozent der Befragten dieBedeutung als ,,gering'' ein. Angesichts der stetig steigenden Beliebtheit vonSocial Media Plattformen erscheint das als fatale Fehleinschätzung und