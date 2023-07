Dexcom, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-CGM-Systemen, stellt den neuen Vizepräsidenten für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Slowenien vor (FOTO)

Mainz (ots) - DexCom, Inc. (http://www.dexcom.com/) (Nasdaq: DXCM), ein weltweit

führender Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit

(real-time Continuous Glucose Monitoring, rtCGM) für Menschen mit Diabetes, hat

zum 01. Juni 2023 Alexander Fröhlich zum neuen Vice President für Deutschland,

Österreich, die Schweiz und Slowenien ernannt.



Die Dexcom Deutschland GmbH mit Sitz in Mainz am Rhein ermöglicht Menschen mit

Diabetes durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung ein

Echtzeitmanagement ihrer Gesundheit. Mit seinem weltweiten Hauptsitz in San

Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in ganz Europa hat sich Dexcom zu einem

der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt.

Durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwender/-innen, Pflegepersonal

und Anbietern arbeitet Dexcom daran, das Diabetesmanagement weltweit zu

vereinfachen und zu verbessern. Zum 01. Juni 2023 hat Alexander Fröhlich die

Nachfolge von Lars Kalfhaus als Vice President der Dexcom Deutschland GmbH

angetreten und damit die Führungsverantwortung für die Länder Deutschland,

Österreich, Schweiz und Slowenien übernommen.