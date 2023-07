Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./la/he

Obwohl die Bauherren weiterhin vorsichtig optimistisch seien, was die Marktbedingungen angehe, sei der Anstieg der Hypothekenzinsen um einen Viertelpunkt im letzten Monat eine deutliche Erinnerung an die Schwankungen, die der Immobilienmarkt angesichts des nahenden Endes des laufenden Straffungszyklus der Notenbank erleben werde, schrieb Robert Dietz, Chefökonom des NAHB.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Juli etwas weiter verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um einen Punkt auf 56 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Es ist bereits der siebte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Juni 2022.

