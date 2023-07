First Phosphate (WKN A3DQCH / CSE PHOS) ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige börsennotierte Gesellschaft, die sich ausschließlich auf die Gewinnung und Veredelung von Phosphat als Grundstoff für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen kontrolliert mehr als 1.500 Quadratkilometer an Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean der kanadischen Provinz Québec. Dort, präziser in Port of Saguenay, sollen die Industrieanlagen des Unternehmens entstehen, für die sich First Phosphate jetzt einen wichtigen und oft übersehenen Rohstoff sichern konnte.

Denn First Phosphate meldete heute eine Absichtserklärung mit NorFalco Sales, einer Tochtergesellschaft von Glencore Canada über die Lieferung von Schwefelsäure für die zukünftigen Industrieanlagen des Unternehmens! Die Absichtserklärung sieht vor, dass die baldigen Partner ein für beide Seiten vorteilhaftes Lieferabkommen für Schwefelsäure abschließen. Darin stimmt First Phosphate zu, dass NorFalco die Schwefelsäure liefert, die man in Zukunft für die Herstellung von Phosphorsäure in Port of Saguenay oder in anderen Anlagen des Unternehmens in Québec benötigt.

First Phosphate CEO John Passalacqua ist verständlicherweise erfreut, dass man mit NorFalco Kanadas größten Lieferanten und Branchenführer im Marketing und Vertrieb von Schwefelsäure an den Tisch holen konnte. Mit der noch auszuarbeitenden endgültigen Vereinbarung will man sich eine Lieferquelle für das Material sichern, das benötigt wird, um das magmatische Anorthosit-Gestein, das First Phosphate auf seinen Liegenschaften identifiziert hat, zu gereinigter Phosphorsäure zu verarbeiten.

Damit ist das Unternehmen von CEO John Passalacqua seinem Ziel, eine lokale Lieferkette für die LFP-Batterie-Industrie in Nordamerika aufzubauen, einen wichtigen Schritt nähergekommen. Denn die Errichtung einer Anlage zur Herstellung von Phosphorsäure in Port of Saguenay, die man mit dem Partner Prayon Technologies aus Belgien durchführen will, wäre ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg. Da First Phosphate die Schwefelsäure auch nutzen will, um Ilmenit zu Titan und Eisensulfat zu veredeln -das Eisensulfat wird ebenfalls in der Herstellung von LFP-Batterien genutzt – fehlt dann nur noch eine Lithiumquelle, vereinfacht gesagt, um die Materialien für die LFP-Lieferkette an einem Ort zu haben.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Phosphate halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Phosphate und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist.