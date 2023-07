Familienunternehmer attackieren NRW-Ministerpräsident Wüst / Kritik an Vorschlag zu Industriestrompreis - "Wüst lässt Mittelstand in der Juli-Sonne verdorren"

Köln. (ots) - Der Verband der Familienunternehmen hat sich scharf gegen den

Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zur Einführung eines

Industriestrompreises gewandt. Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann

sprach von einer "staatsinterventionistischen Idee", die die Unternehmen von

einem Politiker, "der die soziale Marktwirtschaft betont", nicht erwartet

hätten. Wüsts Vorschlag subventioniere die Grundstoffindustrie. Den Mittelstand

aber lasse Wüst "in der Juli-Sonne verdorren", schreibt Ostermann in einem

Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).



Zuvor hatte Wüst in der Zeitung mit Blick auf die "Systemrelevanz" der

NRW-Chemieindustrie mit Tausenden von Arbeitsplätzen den Vorschlag von

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Einführung eines

Industriestrompreises unterstützt.