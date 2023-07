Nordmazedoniens Regierung strebt Verfassungsänderung für Bulgaren an

SKOPJE (dpa-AFX) - Die Regierung Nordmazedoniens schlägt eine Änderung der Verfassung vor, um eine Forderung des EU-Nachbarlandes Bulgarien als Voraussetzung für substanzielle EU-Beitrittsgespräche zu erfüllen. Das Kabinett billigte am Dienstag den Vorschlag zur Ergänzung der Verfassungspräambel, in der nun auch die bulgarische Minderheit in Nordmazedonien als eines der Völker des Landes erwähnt werden soll, wie das Nachrichtenportal "libertas.mk" berichtete.

Bulgarien hatte den Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien von 2020 bis 2022 mit verschiedenen Forderungen im Hinblick auf Volksgruppenrechte und Geschichtsdeutung blockiert. Die Beitrittsgespräche begannen schließlich vor einem Jahr mit einer Regierungskonferenz. Weitere substanzielle Verhandlungen können aber erst stattfinden, wenn die etwa 3000 Menschen umfassende bulgarische Minderheit in der Verfassungspräambel erwähnt ist.