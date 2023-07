100 Prozent Made in Germany Produktion von Takedas Dengue-Impfstoff

- 300-Millionen-Investition in Baden-Württemberg als Beitrag zur weltweiten

Prävention vor Dengue-Fieber

- Einweihungsfeier mit Dr. Franziska Brantner (Parlamentarische Staatssekretärin

beim BMWK und MdB Bündnis 90/Die Grünen) und Nobutaka Maekawa, Japanischer

Generalkonsul

- Investition in den Standort Singen stärkt die Präsenz von Takeda in

Deutschland und unterstreicht die Bedeutung der Förderung von Innovationen



Takeda hat in Singen den Neubau für die Wirkstoff-Herstellung seines

Dengue-Impfstoffs eingeweiht. Herzstück des neuen Gebäudes ist die Produktion,

in der der Wirkstoff der Impfung zum Schutz vor dem Dengue-Fieber entstehen

wird. An der feierlichen Zeremonie am 18. Juli 2023 nahmen neben Christophe

Weber, President und CEO von Takeda, auch Dr. Franziska Brantner MdB,

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz, sowie Nobutaka Maekawa, Generalkonsul am Japanischen

Generalkonsulat München, teil. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des

Landes Baden-Württemberg, entsendete ein Grußwort nach Singen.