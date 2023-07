(Zahl der EU-Mitgliedstaaten im 3. Absatz korrigiert: 27)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den EU-Lateinamerika-Gipfel trotz der Differenzen beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Erfolg gewertet. "Auch dazu sind wir zu Positionen gekommen, die sehr deutlich machen, dass so wie die UN-Generalversammlung es auch gesagt hat, dieser Angriffskrieg eben ein solcher ist", sagte Scholz am Dienstag nach dem Gipfel in Brüssel. Nur ein Land habe beim Gipfel "eine andere Position" eingenommen. "Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass insgesamt eine solche Verständigung hier gelungen ist."

Dies sei ein "großer Fortschritt", betonte Scholz. "Und mein Eindruck ist, das verschiebt sich gerade weltweit." Russland zeige immer mehr, dass es imperiale Motive habe für seinen Krieg und "dass alles andere Erzählungen sind, die nicht stimmen".