Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc. kündigt bahnbrechende Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG bei börsengehandelten, physisch unterlegten digitalen Anlageprodukten an

Valour Inc. ist eine Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG, dem Schweizer Krypto-Finanz- und Technologie-Pionier, eingegangen. Die Produktpartnerschaft zielt darauf ab, börsengehandelte Produkte (ETPs) zu emittieren, die 1:1 mit digitalen Vermögenswerten unterlegt sind. Dabei werden die einzigartigen Fähigkeiten und die langjährige Expertise von Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG im Markt für digitale Vermögenswerte genutzt.

Das Hauptaugenmerk dieser gemeinsamen Initiative liegt auf der Einführung, der Notierung, dem Betrieb und dem Vertrieb von ETPs auf dem internationalen und schweizerischen Markt, auf dem Bitcoin Suisse bereits einen marktweiten Bekanntheitsgrad im Bereich der Krypto-Vermögenswerte erreicht hat. Valour Inc. handelt als Emittent von ETPs und bietet eine Plattform für die Börsennotierung digitaler Vermögenswerte.

Die Zusammenarbeit folgt der kürzlichen Einführung des ersten physisch unterlegten ETP von Valour Inc., dem 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP. Darüber hinaus unterhält Valour Inc. eine breite Palette von ETPs für digitale Vermögenswerte an verschiedenen europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen.

ZUG, Schweiz und TORONTO, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein natives Krypto-Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet, freut sich, die Zusammenarbeit seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour") mit der Bitcoin Suisse AG („Bitcoin Suisse") bekannt zu geben, die auf die Emission von börsengehandelten Produkten („ETPs") abzielt, die durch physische digitale Vermögenswerte unterlegt sind.

Bitcoin Suisse ist der Schweizer Krypto-Investmentpartner und vertrauenswürdige Zugang zu Krypto-Investitionen und bietet institutionelle Krypto-Dienstleistungen an der Spitze der technischen Innovation. Das 2013 gegründete Krypto-Investmenthaus feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und kündigte kürzlich seine neue Strategie in Richtung Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen an.

Diese Produktpartnerschaft ist ein bedeutender Schritt für die Innovation und Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte in der Zukunft. Die Zusammenarbeit würde die ABS-Emissionsplattform von Valour, sein operatives Know-how im ETP-Bereich und seine etablierten Marketing- und Vertriebskanäle nutzen. Gleichzeitig würde sie von der gut etablierten Marke Bitcoin Suisse und der langjährigen Erfahrung im Kryptosektor in der Schweiz und international profitieren.