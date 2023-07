Microsoft auf Rekordhoch nach Preisangabe für KI-Tool-Nutzung

(neu: Analysten)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Microsoft-Aktie ist am Dienstag nach der Preisfestlegung für die gewerbliche Nutzung des durch Künstliche Intelligenz unterstützten Tools Microsoft 365 Copilot auf ein Rekordhoch gesprungen. Zeitweise ging es bis knapp unter 367 US-Dollar hoch. Nach Börsenschluss lagen die Papiere mit einem Plus von 4 Prozent auf 362,85 Dollar an der Spitze des Dow Jones .

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg damit auf 2,7 Billionen Dollar, womit der Software-Riese dem derzeit wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple wieder dicht auf den Fersen ist. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers liegt bei 3,1 Billionen Dollar.