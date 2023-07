Wirtschaft Bundesbank rechnet mit steigendem Leitzins und sinkender Inflation

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat zur Bekämpfung der Inflation weitere Zinsschritte angekündigt und rechnet damit, dass sich die Inflation in Deutschland erst 2025 der zwei Prozent Marke nähern wird. "Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen anheben werden", sagte Nagel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe) mit Blick auf die Sitzung der EZB am 27. Juli.



"Praktisch alle rechnen mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte." Nagel zeigte sich entschlossen, was die Bekämpfung der Inflation und das Erreichen einer Teuerungsrate von zwei Prozent angeht. "Im EZB-Rat entscheiden wir aus gutem Grund abhängig von der jeweiligen Datenlage. Dabei sind wir uns einig: Die Zinsen werden so hoch steigen und so lange auf diesem Niveau bleiben, wie es nötig ist, damit wir die Inflation wieder auf unsere Zielrate von zwei Prozent bringen", erklärte der Bundesbankpräsident.