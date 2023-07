Netzbetreiber 50Hertz Schleppender Wind-Ausbau gefährdet Jobs in Mecklenburg-Vorpommern

Osnabrück (ots) - Netzbetreiber 50Hertz: Schleppender Wind-Ausbau gefährdet Jobs

in Mecklenburg-Vorpommern



Vorsitzender Kapferer: Genehmigungsstau vernichtet Standortvorteil - "Widerstand

kommt als Bumerang zurück"



Osnabrück. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat vor einer Gefährdung von

Jobs durch den stockenden Windkraft-Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt.

"Es bereitet uns Sorge, dass der Standortvorteil auf der ostdeutschen Seite,

gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Gefahr gerät", sagte der

50Hertz-Vorsitzende Stefan Kapferer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (NOZ). Es gebe nicht nur einen Genehmigungsstau, sondern auch eine sehr

restriktive Flächenausweisung. "Von den Flächenländern ist

Mecklenburg-Vorpommern, trotz dünner Besiedelung, quasi Schlusslicht. Es werden

leider längst nicht alle Potenziale genutzt", dabei sei das Interesse der

Investoren groß.