Zukunftsweisender zementfreier Beton von C-Crete Technologies wird erstmals in einem Gebäude in Seattle gegossen

San Leandro, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der bahnbrechende zementfreie

Transportbeton ist so gut wie frei von CO2-Emissionen - er absorbiert sogar CO2

im Laufe der Zeit und hilft so der Baubranche, das Netto-Null-Ziel zu erreichen



Mit dem ersten Guss seines revolutionären zementfreien Betons in einem

Geschäftsgebäude in Seattle präsentierte C-Crete Technologies (https://c212.net/

einzigartige Innovation der Bauindustrie. Die nachhaltige Alternative zu

Portlandzement emittiert bei ihrer Herstellung so gut wie kein Kohlendioxid und

absorbiert auf lange Sicht sogar CO2 aus der Luft.