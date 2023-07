C-Path integriert europäische Niederlassungen, um globale Abläufe und Partnerschaften zu optimieren

AMSTERDAM und TUCSON, Arizona, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Critical Path Institute (C-Path) gibt heute den Abschluss der Integration von C-Path Ltd. in Dublin, Irland, in das gemeinnützige C-Path in Amsterdam, Niederlande, bekannt. Diese Integration wird C-Path in die Lage versetzen, seine Aktivitäten in Europa zu verstärken und seine globalen Geschäftstätigkeiten auszuweiten. C-Path ist in Europa als gemeinnützige Organisation tätig, die einen Konsens zwischen ihren Interessengruppen aus der ganzen Welt herstellt, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Die Organisation teilt Fachwissen, Daten, Risiken und Kosten, um die regulatorische Wissenschaft voranzubringen.

„Wir freuen uns sehr, die talentierten europäischen Teams in einer gemeinsamen Organisation zusammenzubringen. Auf diese Weise können wir unsere Präsenz in Europa ausbauen und unsere globalen Geschäftstätigkeiten stärken. Mit dieser Integration werden wir weiterhin einen Konsens zwischen den Interessengruppen herstellen und unser Fachwissen teilen, um die globale regulatorische Wissenschaft und die Datenwissenschaft voranzutreiben, die die öffentliche Gesundheit weltweit verbessern", sagte Cécile Ollivier, Managing Director von C-Path in Europa.

Schon kurz nach seiner Gründung im Jahr 2005 begann C-Path, Beziehungen zu europäischen Unternehmen aufzubauen. Im Jahr 2007 war das Predictive Safety Testing Consortium von C-Path die erste Zusammenarbeit, die im Rahmen der Pilotqualifizierungsverfahren ein Evidenzpaket für sieben Nieren-Sicherheitsbiomarker bei der U.S. Food and Drug Administration, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency in Japan eingereicht hat. Im Mai 2008 gab die EMA ein abschließendes Fazit für diese Nephrotoxizitäts-Biomarker ab. Bis heute hat C-Path insgesamt neun qualifizierende Meinungen der EMA und ebenso viele Unterstützungserklärungen erhalten.

Als Teil des C-Path Data Collaboration Center (DCC) ist das Team in Irland an den weltweiten Bemühungen beteiligt. Das DCC wurde gegründet, um sichere, groß angelegte Datenlösungen für die medizinische Forschung zu entwickeln und unübertroffenes Fachwissen bei der Kuratierung, Standardisierung, Analyse und gemeinsamen Nutzung medizinischer Daten aus aller Welt bereitzustellen. Das DCC agiert in einem neutralen Raum und konzentriert sich auf die Beschleunigung der klinischen Forschung und die Verbesserung von Behandlungen durch die Maximierung des Nutzens medizinischer Daten.