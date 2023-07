BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Pflege-Mehrkosten:

"In Berlin beugen sich Pflegebedürftige und deren Angehörige in diesen Wochen über die neuen Abrechnungen von Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten. Die Zuzahlungen sind massiv gestiegen, mehrere Hundert Euro werden für die stationäre Betreuung fällig, auch für die Versorgung zu Hause muss deutlich mehr bezahlt werden. Für viele Menschen dürfte bei durchschnittlich 2500 Euro monatlicher Zuzahlung die Grenze überschritten sein, die sie sich gerade noch mit der eigenen Rente leisten können. Wer kein Vermögen hat oder so lange lebt, dass dieses bereits aufgezehrt ist, muss für seine letzten Lebensmonate noch mal zum Sozialamt. Dass aber allein die Pflegebedürftigen und ihre Familien die Rechnung für die gesellschaftlich gewünschte Aufwertung der Pflegeberufe und die sonstige Kostensteigerung tragen müssen, ist ungerecht und widerspricht dem Solidarprinzip, das sich in der Pflegeversicherung abbilden sollte."/yyzz/DP/he