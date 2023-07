"Scheinbar ist noch längst nicht in allen Bundesländern angekommen, dass die Windkraft nicht nur ein zentraler Baustein für die Energiewende ist, sondern vor allem auch ein Motor für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze vor Ort. Der nötige Wirbel bei Windkraft fehlt in vielen Regionen des Landes nach wie vor. Das mag auch daran liegen, dass es laut einer Studie acht Jahre vom Start eines Windenergieprojekts bis zur Inbetriebnahme der Anlagen dauert. Das muss sich dringend ändern - vielleicht auch durch eine Imagekampagne, die allen deutlich macht, wie wichtig die Windkraft für die Zukunft unseres Landes ist."/yyzz/DP/he

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ausbau der Windkraft in Deutschland:

Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ausbau der Windkraft in Deutschland

