Der Bericht mit dem Titel „Market Share of Commercial Service Robots in China's Catering Industry" zeigt, dass die Gesamtgröße des Marktes für kommerzielle Serviceroboter in China im Jahr 2022 169 Millionen USD erreichte. Darüber hinaus erreicht der CR2 (Konzentrationsverhältnis der beiden Hauptakteure auf dem Markt) des Marktes für Catering-Service-Roboter einen beeindruckenden Marktanteil von 83,6 %, von dem KEENON Robotics über 60 % dominiert.

Die Studie unterstreicht den polarisierten Charakter des chinesischen Marktes für kommerzielle Serviceroboter, wobei führende Hersteller wichtige Szenarien wie Catering und Reinigung dominieren. Während Gausium in der Reinigungsbranche führend ist, hält KEENON Robotics, das in der Catering-Branche führend ist, über 22 % des Gesamtmarktanteils für kommerzielle Serviceroboter in China.

Die steigende Nachfrage nach Robotern und menschlicher Zusammenarbeit, angetrieben durch Faktoren wie eine alternde Bevölkerung, Arbeitskräftemangel und steigende Betriebskosten, hat zur wachsenden Bedeutung kommerzieller Serviceroboter beigetragen. Diese Roboter sind nicht länger auf groß angelegte Szenarien mit geringer Komplexität beschränkt, sondern werden zunehmend in kleinen und mittleren Szenarien mit hoher Komplexität eingesetzt. Dem Bericht der Vereinten Nationen „World Population Prospects" zufolge werden die Zahl und der Anteil der älteren Bevölkerung weltweit ebenfalls zunehmen: Im Jahr 2050 wird voraussichtlich jeder sechste Mensch auf der Welt über 65 Jahre alt sein.

Lily Li, IDC China Research Manager for Emerging Technologies, gab einen Einblick in den Markt: „Im Jahr 2022 haben die meisten Roboteranbieter ihre Organisationsstruktur und Geschäftsausrichtung angepasst, um der neuen Entwicklungsstufe des Marktes gerecht zu werden. Mit dem allmählichen Abklingen der Pandemie wird sich die Nachfrage der nachgelagerten Kunden erholen, was zu einer weiteren Verbreitung von Servicerobotern auf dem Markt führen wird. Der Einsatz von Servicerobotern in neuen Branchen und Szenarien nimmt zu, und es wird erwartet, dass sich der Markt für kommerzielle Serviceroboter in China bis 2023 allmählich erholen wird."