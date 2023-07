HyperSense Fraud Management jetzt auf Google Cloud verfügbar

BENGALURU, Indien, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Subex, seit fast drei Jahrzehnten ein zuverlässiger Marktführer im Bereich Betrugsmanagement, freut sich, die allgemeine Verfügbarkeit seiner Betrugsmanagementlösung auf Google Cloud bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit kombiniert das umfassende Know-how von Subex im Bereich Betrugsmanagement mit der beispiellosen Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, den fortschrittlichen Analysen und dem robusten Partner-Ökosystem von Google Cloud. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wird die Betrugsprävention in der Telekommunikationsbranche verbessern.

Telekommunikationsunternehmen (Telcos), die eine umfassende und fortschrittliche Cloud-Plattform suchen, können jetzt Subex Fraud Management auf Google Cloud nutzen, um ihre Fähigkeiten zur Betrugserkennung und -prävention deutlich zu verbessern. Dank der Skalierbarkeit von Google Cloud können Betrugsmanagementsysteme ständig wachsende Mengen an Daten und Transaktionen verarbeiten, sich an dynamische Betrugsmuster anpassen und Ressourcen nach Bedarf nahtlos skalieren. Darüber hinaus gewährleisten die robusten Sicherheitsfunktionen von Google Cloud, einschließlich Verschlüsselung und Identitätsmanagement, den Schutz sensibler Kundendaten und die Integrität des Betrugsmanagementsystems. Telcos können auf die sichere Umgebung von Google Cloud vertrauen, um ihre Abläufe zu sichern und Kunden vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

Die fortschrittlichen Analysefunktionen von Google Cloud, wie BigQuery und PubSub, ermöglichen es Betrugsmanagementsystemen, große Datenmengen effizient und nahezu in Echtzeit zu analysieren. Dies ermöglicht eine genaue Mustererkennung und die Identifizierung potenzieller betrügerischer Aktivitäten. Durch die Nutzung dieser Funktionen erhöhen Betrugsmanagementsysteme ihre Effizienz bei der Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und gewährleisten die Sicherheit von Unternehmen und Kunden.

Darüber hinaus können Unternehmen durch die Nutzung der Google Kubernetes Engine (GKE) in der Google Cloud erhebliche Vorteile bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) erzielen. Dies ermöglicht eine effiziente Ressourcenzuweisung, eine automatisierte Skalierung und eine vereinfachte Verwaltung, was zu Kosteneinsparungen, höherer Produktivität und einer schnelleren Anwendungsbereitstellung führt. Durch den Einsatz von GKE können Unternehmen Betriebskosten optimieren, Abläufe rationalisieren und eine höhere Effizienz bei der Verwaltung ihrer Anwendungen in der Google Cloud erreichen.