BARCLAYS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach Quartals-Eckdaten und einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal habe die Konsensschätzung verfehlt, und das gesenkte Ebitda-Jahresziel liege nun 20 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung an sich habe nicht überrascht, das Ausmaß aber schon, betonte er. Entsprechend negativ dürfte die Kursreaktion der Aktie ausfallen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 17:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 17:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 131,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sebastian Satz

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 193

Kursziel alt: 193

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m