Entwicklungsperspektiven für Investitionen in Shenzhens Bezirk Bao'an ziehen multinationale Unternehmen an

SHENZHEN, China, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. Juni versammelten sich Vertreter von ausländischen Konsulaten, internationalen Handelskammern und mehr als 160 renommierten Unternehmen wie Apple, Walmart, Amazon und Siemens auf der Gemeinsamen Konferenz für Investitionsförderung Shenzhen-Zhongshan 2023. Bei dem Treffen wurde der Entwicklungsplan des Shenzhener Jiuwei International Headquarters District vorgestellt.

Jiuwei liegt in der Nähe des internationalen Flughafens Shenzhen Bao'an und ist eng mit der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao verbunden. Im Bezirk Bao'an, in dem sich der Jiuwei International Headquarters District befindet, sind über 50.000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und über 5.000 Industrieunternehmen angesiedelt. Branchen wie Robotik, Drohnen und Industrielaser nehmen eine wichtige Position in der nationalen und globalen Industriekette ein, und mehr als 7.000 mit ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen haben sich hier bereits niedergelassen und entwickelt.

Aaron Finley, Direktor der Abteilung für strategisch wichtige Kunden von Deloitte China, sagte, dass viele Kunden des Unternehmens in Shenzhen nach Entwicklungschancen suchen und der Bau von Jiuwei ihnen mehr Möglichkeiten zum Ausbau ihrer Geschäfte bieten werde.

Martin Schrei, F&E-Direktor von Xin Ju (Shenzhen) Semiconductor Technology Co., Ltd, ist der Ansicht, dass Jiuwei mit seinen ausgezeichneten geografischen Merkmalen und seiner schönen Umgebung für die Entwicklung multinationaler Unternehmen besonders geeignet sei und ein vielversprechendes Gebiet in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao darstellt.

Shang Huijie, Senior Vizepräsident von Siemens (China) Co., Ltd., sagte, dass Siemens in den Bau eines F&E-Innovationszentrums für den Bereich Bewegungssteuerung im Bezirk Bao'an investiert, weil dieser über eine solide Produktionsbasis, starke Innovationsfähigkeit und die Vorteile einer Konzentration von Spitzentalenten verfügt, und entschlossen ist, ein weltweites Zentrum für fortschrittliche Fertigung aufzubauen.

Klaus Zenkel, Vizepräsident der Handelskammer der Europäischen Union in China und Vorsitzender der Handelskammer der Europäischen Union in Südchina , ist der Ansicht, Unternehmen, die sich entscheiden, in der Region tätig zu werden, werden von der Entwicklung profitieren.

