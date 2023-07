Wyloo Metals gibt die Absicht bekannt, Aktien von Queen's Road Capital zu vertreiben

Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-cap ... - gibt bekannt, dass am 14. Juli 2023 Wyloo Metals Pty Ltd. ("Wyloo") eine Mitteilung über die Absicht eingereicht hat, bis zu 50.000.000 Stammaktien von QRC (was bis zu 11,1 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien entspricht) auszuschütten. In der Mitteilung von Wyloo heißt es, dass die Stammaktien voraussichtlich über die Einrichtungen der Toronto Stock Exchange verkauft werden. Die von Wyloo in Form des Formulars 45-102F1 eingereichte Mitteilung über die Ausschüttungsabsicht ist im SEDAR-Profil von QRC unter www.SEDAR.com verfügbar.