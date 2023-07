BAADER BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Unternehmen habe wie schon von ihm erwartet den Jahresausblick gesenkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzung entspreche bereits dem Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) von 0,8 bis eine Milliarde Euro, doch die Konsensprognose müsse nun um 19 Prozent sinken. Seine Gespräche mit vielen Investoren in den vergangenen Tagen hätten indes gezeigt, dass die inoffiziellen Erwartungen für das Ebitda 2023 schon unter einer Milliarde Euro gelegen hätten. Entsprechend könnte sich die Kursreaktion in Grenzen halten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 07:34 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 130,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m