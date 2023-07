DAX legt sich mit der 16.200 an

Wider Erwarten könnte am heutigen Handelstag doch etwas mehr Bewegung in den Deutschen Aktienindex kommen, denn dieser hat zum Start gleich einmal den Widerstand bei 16.200 Punkten geknackt. Der Rally an der Wall Street gestern kann sich auch die Börse in Frankfurt nicht entziehen, damit könnte auch das noch zu Wochenbeginn drohende Sommerloch zunächst auf sich warten lassen. Gelingt dem DAX der nachhaltige Sprung über die 16.200, ist die nächste Anlaufstelle das Allzeithoch. Darüber wäre der Weg dann frei für eine Sommer-Rally, an die so richtig keiner glauben will. Aber erstens kommt es oft auch an der Börse anders und zweitens als man denkt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Gute Nachrichten gibt es auch vom Immobilienmarkt, hier war das Geschäft durch die gestiegenen Zinsen fast völlig zum Erliegen gekommen. Zwar sind die Immobilienpreise nicht so schnell gesunken, wie die Zinsen gestiegen sind, aber der Umsatz in der Branche ist deutlich zusammengebrochen. Eine Mitteilung der Hypoport, einem Immobilienkreditvermittler, zeigt nun, dass die Kreditnachfrage wieder anspringt. Zwar sei es noch zu früh, von einer deutlichen Erholung zu sprechen, aber eine Stabilisierung des Marktes sei zu erkennen. Damit könnte die Zeit für diejenigen, die zuletzt auf weiter fallende Preise spekulierten, ablaufen und von dieser Seite ebenfalls etwas Dynamik in den Markt bringen.