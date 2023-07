MDT stellt Gießereidienstleistungen und IP-Lizenzierung für Magnetsensoren vor

SAN JOSE, Kalifornien und ZHANGJIAGANG, China, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT) führt neue Serviceoptionen ein, um sein umfassendes Angebot weiter auszubauen, das von standardmäßigen oder kundenspezifischen Magnetsensorprodukten bis hin zu Gießereidienstleistungen und IP-Lizenzierung reich Durch den Zugang zu MDTs hochmodernen Magnetowiderstandsmaterialien und der Waferfertigungstechnologie in der leistungsstarken 8-Zoll-Waferfertigung sollen diese erweiterten Dienstleistungen Innovation und Zusammenarbeit auf dem Markt für magnetische Sensoren erleichtern.

MDT stellt magnetische Sensoren in den Technologien TMR (Tunneling-Magnetoresistance), AMR (Anisotropic-Magnetoresistance) und GMR (Giant-Magnetoresistance) her. Gestützt auf ein starkes IP-Portfolio hat sich MDT als führender Hersteller in der Branche etabliert und bietet ein breit gefächertes Produktportfolio, darunter Linear- und Winkelpositionssensoren, Geschwindigkeitssensoren, Stromsensoren und Schaltsensoren. Durch die kürzliche Aufrüstung seiner Produktionsanlage zu einer eigenen 8-Zoll-Hochleistungs-Waferfertigung mit IATF-16949-Qualifikation ist MDT in der Lage, sein Dienstleistungsangebot zu erweitern und gleichzeitig sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Magnetsensorlösungen auf dem Markt zu verstärken.

Zu den erweiterten Serviceoptionen gehören:

TMR/AMR/GMR-Sensoren in Wafern, Bare-Dice- oder verpackten Bauelementen und bietet den Kunden die am besten geeignete Option aus dem umfangreichen Produktportfolio und den Design-Bibliotheken von MDT;

Kundenspezifische Konstruktionsdienste, die es ermöglichen, einzigartige Lösungen zu schaffen, die genau auf die Anwendungsanforderungen abgestimmt sind;

Sensordesign für die Integration mit ASIC, mit dem Ziel, kompakte, hochintegrierte, funktionsreiche und kostengünstige magnetische Sensorlösungen zu entwickeln;

Gießereidienste für das gesamte Spektrum der TMR/GMR/AMR-Sensorproduktion, einschließlich der Dünnschichtabscheidung, der Verarbeitung von Sensorbauelementen, der Verpackung und der Prüfung der magnetischen Eigenschaften sowohl von Wafern als auch von verpackten Bauelementen, so dass die Kunden die fortschrittlichen Fertigungskapazitäten von MDT nutzen können, um eine gleichbleibende Qualität und eine schnelle Markteinführung zu erreichen;

IP-Lizenzen, die es den Kunden ermöglichen, die Spitzentechnologie von MDT zu nutzen und ihre eigenen Produkte zu entwickeln, die sich von anderen abheben.

Die erneuerten Serviceoptionen von MDT gehen auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen ein und bieten eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für die Integration und Anpassung von Magnetsensoren. Durch die enge Zusammenarbeit mit MDT können Kunden hoch differenzierte Produkte entwickeln, die auf ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Diese Zusammenarbeit ermöglicht optimierte Leistung, reduzierte Kosten und eine kürzere Markteinführungszeit. Durch den Zugang zu den Spitzentechnologien von MDT können die Industriepartner die Innovation in ihren jeweiligen Märkten vorantreiben, indem sie ihre Entwicklungsprozesse rationalisieren und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte verbessern.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und hat Niederlassungen in Shanghai und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

