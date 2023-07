Bocholt/Berlin (ots) - Testsieger PANDA Tierversicherung und die seit

Jahrzehnten erfolgreiche Hundepflegemarke Canosept befragten über 570

Hundehalter im ersten deutschen Hunde-Gesundheits-Barometer



In der Umfrage wird deutlich:





Die Erhöhung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022 bringtauch Sorgen mit sich: Über die Hälfte (52,9 %) der insgesamt 570 Befragten gebenan, dass sie durch die Erhöhung der GOT Sorge haben, sich manche Behandlungennicht mehr leisten zu können. Positiv ist, dass die Vielzahl derHundehalter*innen (92,3 %) bereit ist, regelmäßig Vorsorgemaßnahmen wie z. B.Zähneputzen oder Ohrenreinigung beim Hund zu treffen.Hundehalter sorgen regelmäßig vor / Hausapotheke ein Muss91,2 % der Hundehalter*innen bestätigen, dass ihnen die Gesundheit ihrerVierbeiner wichtig bis sehr wichtig ist. Die Vielzahl von ihnen besitzt zurregelmäßigen Vorsorge eine Hausapotheke für den Hund (82,8 %). Die Produkte derCanosept Hausapotheke überzeugen und werden von 98,5 % der Nutzendenweiterempfohlen.Trotz Erhöhung der Tierarztkosten planen 83,5 % der Hundehalter*innen, neben derPflege zuhause auch weiterhin die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen beimTierarzt durchzuführen.Versicherungen gefragter denn je, Internet wird zum wichtigen VertriebskanalNur jede vierte Person mit Hund gibt an, eine Hundekrankenversicherung zubesitzen. Gleichzeitig ist nach der GOT-Erhöhung die Bereitschaft zum Abschlusseiner Hundekrankenversicherung gestiegen, um die erhöhten Tierarztkostenabdecken zu können.Auch wenn klassische Versicherungsvertreter*innen wichtige Ansprechpersonen fürden Versicherungsabschluss bleiben, ist das Internet als Rechercheplattform fürviele Hundehalter*innen zum neuen Standard geworden. Abschlüsse vonHundekrankenversicherungen erfolgen nun meist schnell, einfach und digital beiVergleichsplattformen (35,6 %) oder direkt beim Anbieter (30,8 %).Die Befragung wurde im März und April 2023 durchgeführt. Der Fragebogen wurdeüber die Social-Media-Plattformen von Canosept und PANDA Tierversicherung sowieüber den Newsletter von "Ein Herz für Tiere" geteilt.Über Canosept:Unter der renommierten Marke Canosept (http://www.canosept.de/) bietet dasUnternehmen Ardap Care Hundehalter*innen eine zuverlässige, einfach anwendbareHausapotheke für den Hund zur sanften Pflege und Entspannung von Auge bis Pfotean. Die hochwertige Produktpalette, die u. a. Produkte wie Ohrreiniger,Zahnbürste und Zahnpasta sowie Wundgel und Haut- und Fellpflege umfasst, bietet