Jubiläum L&R Unternehmensgruppe feiert 25-jähriges Bestehen

Wien/Rengsdorf (ots) - Deutsch-österreichischer Medizinprodukteanbieter auf

Erfolgskurs



Das Jahr 2023 ist für Lohmann & Rauscher (L&R), den Entwickler, Hersteller und

Anbieter von Medizin- und Hygieneprodukten, ein ganz besonderes Jahr: Vor 25

Jahren entstand das Gemeinschaftsunternehmen mit deutsch-österreichischen

Wurzeln durch die Fusion von Lohmann Medical mit Rauscher. Das

Viertel-Jahrhundert L&R war geprägt von beständigem Wachstum, fortschreitender

Internationalisierung und permanenter Neu- und Weiterentwicklung von kunden- und

bedarfsorientierten Produkten und Services. Die Wurzeln von L&R reichen durch

seine Vorgänger-Unternehmen ins 19. Jahrhundert zurück. Die deutsche Lohmann

Medical (gegründet 1851) und das österreichische Unternehmen Rauscher (gegründet

1899), beide Familienunternehmen, waren in den 1990er Jahren erfolgreiche

Entwickler, Hersteller und Anbieter am Medizinproduktemarkt, v. a. in

Deutschland und Österreich. Die Gesellschafter beider Firmen entschieden sich

aufgrund internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Expertise zum Zusammenschluss.

Am 1. Juli 1998 fand die offizielle Fusion von Lohmann Medical und Rauscher mit

den Headquarter-Standorten in Wien und Rengsdorf statt. Wolfgang Süßle,

President und CEO: " Die Fusion war nicht nur ein sehr guter, sondern auch der

richtige Schritt. Dadurch konnten Erfahrung und Wissen zweier Unternehmen von

insgesamt 300 Jahren zusammengeführt und erfolgreich weiterentwickelt werden."



Wachstum, Internationalisierung und Innovationen