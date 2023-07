Neu Leitfaden Nachhaltigkeit mit Vereinbarkeit

Frankfurt (ots) -



- Arbeitshilfe zur Gestaltung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und zur

Nachhaltigkeitsberichterstattung



Eine systematisch gestaltete familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik

und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verzahnt.



Vor allem in der sozialen und in der ökonomischen, aber auch in der ökologischen

Säule der Nachhaltigkeit zeigt die strategische betriebliche Förderung von

Vereinbarkeit Wirkung. Dies greift die berufundfamilie Service GmbH in ihrem

neuen "Leitfaden Nachhaltigkeit" auf, den sie in Zusammenarbeit mit den

Nachhaltigkeitsspezialisten der concern GmbH und in Kooperation mit der

Universität Bayreuth erarbeitete.