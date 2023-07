Angriff auf Neobroker INNO INVEST senkt mit Onlinebroker PROMISIOO Gebühren auf unschlagbare 50 Cent pro Trade (FOTO)

Darmstadt (ots) - Eine Order bei Neobrokern kostet rund 0,99 Euro. Mit Promisioo

(https://promisioo.de) erhalten Anleger nun bereits ab 50 Cent den Zugang zur

professionellen Brokerplattform Interactive Brokers. Ganz ohne Payment for Order

Flow und mit breitem Angebot schlägt Promisioo damit die Broker-Konkurrenz.



- Ab 50 Cent Ordergebühren in Aktien, ETFs, Optionen etc. investieren

- Weltweiter Direkthandel an über 130 Börsen durch Interactive Brokers-Setup

- Kein Payment for Order Flow (PFOF)

- Handel ab sofort möglich unter https://promisioo.de