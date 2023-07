Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) war bei seinen jüngsten Bohrungen (Phase 3) auf der Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Projekt Barkly am östlichen Rand der historischen Bergbauregion Tennant Creek im Northern Territory erneut spektakulär erfolgreich: Die Streichlänge des Projekts wurde auf 500 Meter verdoppelt; dazu lässt sich die Mineralisierung inzwischen schon ab einer geringen Tiefe von 60 m feststellen. Und die beste Bohrung BBDD0026 lieferte ab 131 m herausragende 17,95m mit 11,08 g/t Au und 2,66% Cu, darin außergewöhnlich hohe Gold- und Kupferwerte über 15,9m mit 12,45 g/t Au, 2,91% Cu ab 131,8m sowie 5 m @ 38,6 g/t Au, 6,1 % Cu aus 142,7 m, einschließlich 2,25 m @ 64 g/t Au, 9,57 % Cu.

Die jüngsten Bonanza-Ergebnisse liegen neigungsaufwärts und auf demselben Abschnitt wie der spektakuläre Abschnitt in Bohrung BDD0018, die eine massive Kupfersulfidzone mitt 30,5 m @ 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au enthielt (siehe Abbildung 1). Weitere Untersuchungsergebnisse von anderen dicken Mineralisierungszonen, die im Rahmen des jüngsten Programms durchteuft wurden, werden in Kürze erwartet.



Abbildung 1: Bluebird Querschnitt 448,320mE mit hochgradigen Gold-Kupfer-Abschnitten in BBDD0026.

Der Vorstand von Tennant Minerals kommentierte: „Dieser Bonanza-Schnittpunkt aus unserem jüngsten Bohrprogramm bei Bluebird ist ein weiterer Beweis für eine echte hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung auf unserem Projekt Barkly. Abgesehen von den hohen Kupfer- und Goldgehalten haben unsere Bohrungen auch die Streichenlänge der Lagerstätte Bluebird verdoppelt und die mineralisierte Zone bis in geringe Tiefen ausgedehnt, was das Potenzial für einen ersten Tagebau unterstreicht.“



Abbildung 2: Längsprojektion von Bluebird mit früheren3,4,5 und aktuellen Bohrergebnissen und anstehenden Bohrungen.



Abbildung 3: 3-D-Perspektivansicht von Bluebird mit IP-Resistivitätsabschnitten

Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Mineralfeld Tennant Creek. Schon heute übertrifft die Ausdehnung der Bluebird-Entdeckung die Dimensionen der Peko-Mine, die nur 20 km westlich von Bluebird liegt und in den 1930er Jahren 3,7 Mio. t Erz mit einem Gehalt von 4 % Cu und 3,5 g/t Au produzierte und in den 1970er Jahren geschlossen wurde. Die Lagerstätte Warrego, die die letzte größere Mine bei Tennant Creek war, befindet sich am westlichen Rand des Tennant Creek-Feldes und produzierte 6,75 Mio. t mit 6,6 g/t Au und 1,9 % Cu aus einer vollständig erhaltenen Lagerstätte (nicht erodiert). Bluebird ist ebenfalls vollständig erhalten, wobei der obere Teil der Lagerstätte weniger als 60 m unter der Oberfläche liegt (Abbildung 2) und geophysikalische Untersuchungen eine Kontinuität in einer Tiefe von mehr als 300 m unter der Oberfläche anzeigen.

Bluebird ist eine Greenfield-Entdeckung, in der zuvor kein Bergbau betrieben wurde, abgesehen von der historischen Perseverance-Mine, die 1,5 km westlich von Bluebird liegt und ein kleiner hochgradiger Goldproduzent war, der nur in geringer Tiefe abgebaut wurde. Tennant Minerals verfolgt einen doppelten Ansatz, nämlich die Definition des Ressourcenpotenzials der Entdeckung Bluebird sowie die Erprobung anderer wichtiger Ziele im Bluebird-Perseverance-Korridor auf der Grundlage von Schwerkraft-, Magnetik- und IP-Resistivitätsvermessungsmodellen, wobei weitere Modellierungen und neue IP-Resistivitätsergebnisse folgen werden.

Fazit: Ein befreundeter CEO hat die jetzt veröffentlichten Resultate von Tennant Minerals spontan als verrückt („nuts“) bezeichnet – genauso verhält sich der Markt – nämlich „nuts“. Man reibt sich die Augen wie es möglich sein kann, dass die Aktie von Tennant nach der Veröffentlichung solcher Ergebnisse nicht mit einem Kurssprung reagiert, sondern bei mehr als 36 Mio. gehandelten Stücken (ca. 6% der ausstehenden Aktien) sogar ins Minus dreht. Es heißt bekanntlich, der Markt habe immer Recht. In diesem Fall darf man die Marktreaktion aber getrost als irrationale Übertreibung bezeichnen. Genau darin liegt nach unserer Ansicht eine Chance für Investoren. Der Börsenwert von Tennant liegt aktuell bei rund 28 Mio. AUD. Wir sind überzeugt: Das wird nicht so bleiben. Denn dazu sind schon jetzt die Parallelen zu erfolgreichen historischen Projekten in der Nachbarschaft zu offenkundig. Time will tell. Wir freuen uns auf die kommenden Ergebnisse.

