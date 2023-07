RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 201 schwedischen Kronen belassen. Analyst Nick Housden nannte diese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie exzellent mit Blick auf die operative Profitabilität. Dem stünden jedoch Aussagen gegenüber, denen zufolge sich die Nachfrage von einem hohen Niveau aus abschwächen könnte./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 02:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 19,20EUR gehandelt.