Mehr Raum für die Unternehmensleitung Mit dem "Business Leverage System" zu neuen Maßstäben am Markt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Thorsten Bader ist Geschäftsführer der AFM GmbH, einer

Onlinemarketing-Agentur, die die Ideen des bekannten Coach Alex Fischer in

wertvolle Coachings verwandelt. So bietet das Team Unternehmern hochwertige

Coachings zu den Themen Immobilien, Steuern und Unternehmertum. Hier erfahren

Sie, wie das neue Business Leverage System von Alex Fischer dem Markt nun neue

Maßstäbe verleiht und Unternehmern mehr Zeit verschafft.



Das Tagesgeschäft ist für Unternehmer ein Hamsterrad, das ihre Lebenszeit fest

im Griff hat. Probleme mit dem Personal, dem Umsatz und den täglich wechselnden

weiteren Herausforderungen lassen kaum Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Neben der Zeit für die Familie, den Urlaub oder die Kultur benötigen

Selbstständige Zeit für die Weiterentwicklung des Unternehmens. "Zeit folgt den

gleichen Gesetzen wie Geld", sagt Alex Fischer. Er ist Unternehmer,

Business-Stratege und Immobilieninvestor. Als Coach befähigt er seine Kunden,

ihr Leben so zu verändern, dass sie Arbeit und Leben besser in Einklang bringen.

Die wertvollen Inhalte werden von der AF Media unter Geschäftsführer Thorsten

Bader in seinem Stil aufbereitet, vermarktet und geliefert. Seit fast vier

Jahren hat der Experte an einem neuen Mentorenprogramm geforscht und getestet.

Herausgekommen ist das "Business Evolution System", das völlig neue Denkansätze

für das Unternehmertum beinhaltet. Wie das Coaching neue Maßstäbe setzt, hat

Alex Fischer im Folgenden zusammengefasst.