Ölkonzern Adnoc erhöht Offerte für Covestro - Aktie gibt nach

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Übernahmepoker um Covestro könnte in eine neue Runde gehen. Informierten Personen zufolge erhöht der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) sein Gebot für den Dax-Konzern auf 57 Euro je Aktie, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend berichtete. Damit würde der Konzern rein rechnerisch mit gut elf Milliarden Euro bewertet. Adnoc hatte laut früheren Berichten zuvor rund 55 Euro je Aktie geboten. Diese informelle Offerte habe Covestro als zu niedrig abgelehnt, aber prinzipiell Gesprächsbereitschaft signalisiert. Sowohl Covestro als auch Adnoc wollte sich am Dienstag auf Bloomberg-Anfrage nicht äußern.

Die Covestro-Aktie kam am Mittwoch zurück, nachdem sie am Vorabend angesprungen war. Kurz vor Handelsschluss hatte das Papier am Dienstag auf die Neuigkeiten mit einem Kurssprung auf das höchste Niveau seit Februar 2022 reagiert. Am Mittwoch sank der Kurs um gut ein Prozent auf unter 50 Euro.