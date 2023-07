Ressourceneffizienz Booster für Klimaschutz, Kostensenkung und Resilienz in Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Umgang mit Rohstoffen und Energie ist ein wesentlicher Faktor

bei der Transformation des Wirtschaftssystems. Um wirkungsvolle

Ressourceneffizienzstrategien entwickeln zu können, brauchen Unternehmen

politische Unterstützung. Wie diese konkret aussehen könnte, hat die

Arbeitsgruppe 2 "Ressourceneffizienz in Unternehmen" der Nationalen Plattform

für Ressourceneffizienz (NaRess) erarbeitet. In der Arbeitsgruppe war auch der

Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) aktiv beteiligt. Das Ergebnispapier

wurde an Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)

überreicht.



Unter anderem wurden folgende Empfehlungen ausgesprochen: